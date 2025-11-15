Зеленський вразив кількістю заявок першого дня: скільки українців хочуть 1000 грн

У перший же день роботи програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн. усім громадянам, за отриманням допомоги звернувся мільйон українців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Тисяча гривень від Зеленського. Фото: з відкритих джерел

"Вже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку", — написав український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що серед звернень – 106 тисяч заявок, які оформлені на дітей.

"Кошти на програму будуть забезпечені у повному обсязі. Важливо підтримати наших людей", — сказав президент.

Володимир Зеленський висловив подяку команді "Дії" та всім державним цифровим сервісам за роботу.

Варто зазначити, що програма передбачає виплату 1000 гривень на кожного українця, включаючи дорослих та дітей.

Отримані кошти можна буде використати: на оплату комунальних послуг, на придбання ліків, на купівлю українських продуктів та книг, на донати волонтерським організаціям та фондам, які підтримують ЗСУ.

Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через додаток "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Кінцевий термін подання заявок: 24 грудня (до Різдва). Термін надходження коштів протягом 10 днів після оформлення заявки.

Кошти надходитимуть на спеціальну картку "Національного кешбеку". Витратити кошти можна до червня 2026 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд. гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців. Як передає портал "Коментарі", про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.