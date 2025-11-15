logo_ukra

BTC/USD

96057

ETH/USD

3183.63

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський вразив кількістю заявок першого дня: скільки українців хочуть 1000 грн
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський вразив кількістю заявок першого дня: скільки українців хочуть 1000 грн

В Україні вже зафіксовано понад мільйон заявок від громадян на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка". Понад 106 тисяч заявок подано на дітей

15 листопада 2025, 19:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У перший же день роботи програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн. усім громадянам, за отриманням допомоги звернувся мільйон українців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський вразив кількістю заявок першого дня: скільки українців хочуть 1000 грн

Тисяча гривень від Зеленського. Фото: з відкритих джерел

"Вже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку", — написав український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що серед звернень – 106 тисяч заявок, які оформлені на дітей.

"Кошти на програму будуть забезпечені у повному обсязі. Важливо підтримати наших людей", — сказав президент.

Володимир Зеленський висловив подяку команді "Дії" та всім державним цифровим сервісам за роботу.

Варто зазначити, що програма передбачає виплату 1000 гривень на кожного українця, включаючи дорослих та дітей.

Отримані кошти можна буде використати: на оплату комунальних послуг, на придбання ліків, на купівлю українських продуктів та книг, на донати волонтерським організаціям та фондам, які підтримують ЗСУ.

Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через додаток "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Кінцевий термін подання заявок: 24 грудня (до Різдва). Термін надходження коштів протягом 10 днів після оформлення заявки.

Кошти надходитимуть на спеціальну картку "Національного кешбеку". Витратити кошти можна до червня 2026 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд. гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців. Як передає портал "Коментарі", про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини