Зеленский поразил количеством заявок в первый день: сколько украинцев хотят 1000 грн

В первый же день работы программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, за получением помощи обратился миллион украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Тысяча гривен от Зеленского. Фото: из открытых источников

"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в „Дії“ на зимнюю поддержку", — написал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что среди обращений – 106 тысяч заявок, которые оформлены на детей.

"Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей", — высказался президент.

Владимир Зеленский выразил благодарность команде "Дії" и всех государственных цифровых сервисов за работу.

Стоит отметить, программа предусматривает выплату 1000 гривен на каждого украинца, включая взрослых и детей.

Полученные средства можно будет использовать: на оплату коммунальных услуг, на приобретение лекарств, на покупку украинских продуктов и книг, на донаты волонтерским организациям и фондам, поддерживающим ВСУ.

Для получения помощи необходимо оформить заявку через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

Конечный срок подачи заявок: 24 декабря (до Рождества). Срок поступления средств: в течение 10 дней после оформления заявки.

Средства будут поступать на специальную карточку "Национального кэшбэка". Потратить средства можно до июня 2026 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — в госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.