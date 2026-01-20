logo_ukra

Зеленський вперше озвучив позицію щодо США та Гренландії
Зеленський вперше озвучив позицію щодо США та Гренландії

Володимир Зеленський вперше висловив позицію України щодо Гренландії та США.

20 січня 2026, 13:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно окреслив позицію Києва щодо заяв США про можливий контроль над Гренландією. Президент наголосив на повазі України до суверенітету та територіальної цілісності Данії й закликав розв'язувати суперечливі питання виключно дипломатичним шляхом.

Зеленський вперше озвучив позицію щодо США та Гренландії

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами озвучив позицію щодо претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію.

"Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю: ми поважаємо Данію, її суверенітет і територіальну цілісність. Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу саме у форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", — заявив Зеленський. 

Також Зеленський повідомив, що Україна не буде відправляти свої війська в Гренландію. За його словами Данія не зверталася з такою пропозицію, Україна не в НАТО та в країні війна проти РФ.

Заява українського президента пролунала на тлі зростання напруженості навколо Гренландії, яка є автономною територією у складі Королівства Данія. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у встановленні американського контролю над островом, аргументуючи це питаннями національної безпеки. В адміністрації США раніше допускали різні сценарії, включно з економічним тиском, що викликало різку реакцію в Європі.

Офіційний Копенгаген у відповідь наголошував, що Гренландія не є об’єктом для торгу, а будь-які спроби силового або примусового впливу отримають жорстку відповідь. Країни Європейського Союзу публічно підтримали Данію, підкресливши непорушність міжнародного права та кордонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС РФ Лавров порівняв незаконну анексію Криму з планами США на Гренландію.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії.



