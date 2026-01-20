Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично очертил позицию Киева по заявлениям США о возможном контроле над Гренландией. Президент отметил уважение Украины к суверенитету и территориальной целостности Дании и призвал решать противоречивые вопросы исключительно дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами озвучил позицию по поводу претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

"Что касается Гренландии, я еще раз это подчеркиваю: мы уважаем Данию, ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу именно в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет и очень верю, что не будет каких-либо больших угроз", — заявил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Украина не будет отправлять свои войска в Гренландию. По его словам, Дания не обращалась с таким предложением, Украина не в НАТО и в стране война против РФ.

Заявление украинского президента раздалось на фоне роста напряженности вокруг Гренландии, которая является автономной территорией в составе Королевства Дания. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересе к установлению американского контроля над островом, аргументируя это вопросами национальной безопасности. В администрации США ранее допускали различные сценарии, включая экономическое давление, что вызвало резкую реакцию в Европе.

Официальный Копенгаген в ответ отмечал, что Гренландия не является объектом для торга, а любые попытки силового или принудительного воздействия получат жесткий ответ. Страны Европейского Союза публично поддержали Данию, подчеркнув незыблемость международного права и границ.

