logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии

Владимир Зеленский впервые высказал позицию Украины по Гренландии и США.

20 января 2026, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично очертил позицию Киева по заявлениям США о возможном контроле над Гренландией. Президент отметил уважение Украины к суверенитету и территориальной целостности Дании и призвал решать противоречивые вопросы исключительно дипломатическим путем.

Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами озвучил позицию по поводу претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

"Что касается Гренландии, я еще раз это подчеркиваю: мы уважаем Данию, ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу именно в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет и очень верю, что не будет каких-либо больших угроз", — заявил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Украина не будет отправлять свои войска в Гренландию. По его словам, Дания не обращалась с таким предложением, Украина не в НАТО и в стране война против РФ.

Заявление украинского президента раздалось на фоне роста напряженности вокруг Гренландии, которая является автономной территорией в составе Королевства Дания. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересе к установлению американского контроля над островом, аргументируя это вопросами национальной безопасности. В администрации США ранее допускали различные сценарии, включая экономическое давление, что вызвало резкую реакцию в Европе.

Официальный Копенгаген в ответ отмечал, что Гренландия не является объектом для торга, а любые попытки силового или принудительного воздействия получат жесткий ответ. Страны Европейского Союза публично поддержали Данию, подчеркнув незыблемость международного права и границ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости