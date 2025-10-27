logo_ukra

Зеленський визнав, що до ударів Tomahawk по РФ справа може не дійти: що налякає Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський визнав, що до ударів Tomahawk по РФ справа може не дійти: що налякає Путіна

Президент пояснив, як Tomahawk змусять Путіна до переговорів

27 жовтня 2025, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори – це надати Україні можливість завдавати ударів по військовим та енергетичним об'єктам у глибині Росії. При цьому страх страхів по РФ може змусити диктатора припинити війну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Axios" заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський визнав, що до ударів Tomahawk по РФ справа може не дійти: що налякає Путіна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

ЗМІ зазначає, що Володимир Зеленський спробував донести Дональду Трампу думку про те, що Україні навіть не потрібно буде відразу застосовувати ракети. Адже якщо Путін усвідомлює, що відмова від переговорів загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії", то він погодиться на переговори ще до застосування ракет.

"Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним — це тиск", — сказав Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що Росія може втратити до 50% доходів від нафти після введених Сполученими Штатами Америки санкцій.

Глава держави висловив думку, що розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим "не була позитивною".

За словами Зеленського, це вже третій чи четвертий випадок, коли президент РФ Володимир Путін та його оточення публічно відкидають заяви Дональда Трампа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський підтвердив, що план припинення вогню підготують за 7-10 днів, але є нюанс.




