Зеленский признал, что до ударов Tomahawk по РФ дело может не дойти: что испугает Путина

Единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. При этом сам страх ударов по РФ может вынудить диктатора прекратить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, что Владимир Зеленский попытался донести Дональду Трампу мысль о том, что Украине даже не нужно будет сразу же применять ракеты. Ведь, если Путин осознает, что отказ от переговоров грозит "проблемами с энергетическими объектами России", то он согласится на переговоры еще до применения ракет.

"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным — это давление," — сказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, что Россия может потерять до 50% доходов от нефти после введенных Соединенными Штатами Америки санкций.

Глава государства высказал мнение, что разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был позитивным".

По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский подтвердил, что план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но есть нюанс.



