Зеленський визначився з першим заступником Буданова в ОП: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив кадрового дипломата Сергія Кислицю на посаду першого заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі глави держави №14/2026 від 5 січня.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Донедавна Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Також Сергій Кислиця входить до делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо припинення війни і досягнення миру.

Варто зазначити, Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Він має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Усю свою професійну діяльність був кадровим дипломатом. Був постійним представником України при ООН з лютого 2020 до лютого 2025.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо зміни керівництва Офісу президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі. Зеленський наголосив, що в умовах нинішніх викликів Україні потрібно особливу увагу приділяти питанням безпеки, розвитку сил оборони та дипломатичної діяльності. У зв'язку з цим Офіс Президента має стати основним інструментом для реалізації цих завдань. Як зміниться робота розвідки? Чому Зеленський зупинив свій вибір саме на Буданові? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



