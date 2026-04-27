Зеленский определился, будет ли продолжать военное положение и мобилизацию
Зеленский определился, будет ли продолжать военное положение и мобилизацию

Страна готовится к новому этапу войны: Совет должен утвердить решение о еще 90 днях особого режима

27 апреля 2026, 11:30
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Речь идет о документах №15197 и №15198, которые должны утвердить указы главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Согласно тексту одного из проектов предусмотрено продление срока мобилизации на основании указа от 27 апреля 2026 года. В случае принятия парламентом и подписания президентом новые правила вступят в силу с 4 мая и будут действовать еще 90 дней – до 2 августа.

Военное положение в Украине действует с самого начала полномасштабного вторжения России и предусматривает особый правовой режим. Он дает расширенные полномочия органам власти, военному командованию и местным администрациям для эффективной обороны государства и реагирования на угрозы.

Параллельно продолжается и мобилизация. В службу могут привлекать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Младшие граждане – от 18 до 25 лет – подлежат мобилизации только при отдельных условиях, в частности, если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную службу. В то же время, они могут добровольно подписать контракт.

Женщины, состоящие на военном учете, могут приобщаться к службе или выполнению оборонных задач исключительно по собственному желанию.

Ожидается, что парламент рассмотрит законопроекты в ближайшее время, ведь решение имеет стратегическое значение на фоне длительной войны и вызовов безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к старту. Как сообщает портал "Комментарии", об этом идет речь в сообщении в Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.




