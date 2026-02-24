Зеленський виступив у Європарламенті: після цих слів його зустріли оваціями стоячи

Рубрики
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Його промова завершилася тривалими оваціями стоячи від представників Європи.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у своєму виступі нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну з трьох напрямків, зі сходу, півдня та з території Білорусі.
Зеленський подякував європейцям за підтримку та тверду позицію проти агресії. За його словами, вперше в історії навколо України сформувалася широка міжнародна коаліція, яка допомагає протистояти Москві. Водночас президент зауважив, що загроза з боку Володимира Путіна залишається, а гарантії безпеки досі не є достатніми.
Окремо Зеленський наголосив на стратегічній меті України, а саме членстві в ЄС. За його словами, для українського народу найголовніше — чітка дата вступу до Європейського Союзу. Президент додав, що Європа має діяти пліч-о-пліч, аби захистити спільні цінності та безпеку.
Фінальні слова Зеленського стали кульмінацією виступу. Депутати Європарламенту відповіли тривалими оплесками стоячи, що стало черговим символічним жестом підтримки України.
