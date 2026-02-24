Зеленський виступив у Європарламенті: після цих слів його зустріли оваціями стоячи

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Його промова завершилася тривалими оваціями стоячи від представників Європи.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у своєму виступі нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну з трьох напрямків, зі сходу, півдня та з території Білорусі.

"Ми не розпочинали цю війну і не провокували її, але ми робимо все, щоб її припинити. Путін не приймає того, що інші хочуть жити інакше – тому він використовує силу та постійно намагається зламати інших людей. Це триває з моменту його приходу до влади в Росії. Він завжди надає перевагу війні", — сказав президент під час виступу через відеозв'язок.

Зеленський подякував європейцям за підтримку та тверду позицію проти агресії. За його словами, вперше в історії навколо України сформувалася широка міжнародна коаліція, яка допомагає протистояти Москві. Водночас президент зауважив, що загроза з боку Володимира Путіна залишається, а гарантії безпеки досі не є достатніми.

Окремо Зеленський наголосив на стратегічній меті України, а саме членстві в ЄС. За його словами, для українського народу найголовніше — чітка дата вступу до Європейського Союзу. Президент додав, що Європа має діяти пліч-о-пліч, аби захистити спільні цінності та безпеку.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Дякуємо за всі ці роки", — сказав президент у кінці виступу.

Фінальні слова Зеленського стали кульмінацією виступу. Депутати Європарламенту відповіли тривалими оплесками стоячи, що стало черговим символічним жестом підтримки України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США підготували дату закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що очільник ОП Кирило Буданов зробив важливу заяву про війну Росії проти України.