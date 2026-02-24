Зеленский выступил в Европарламенте: после этих слов его встретили овациями стоя

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому парламенту в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Его речь завершилась длительными овациями, стоя от представителей Европы.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в своем выступлении напомнил, что 24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину по трем направлениям, с востока, юга и территории Беларуси.
Зеленский поблагодарил европейцев за поддержку и жесткую позицию против агрессии. По его словам, впервые в истории вокруг Украины сформировалась широкая международная коалиция, помогающая противостоять Москве. В то же время президент отметил, что угроза со стороны Владимира Путина остается, а гарантии безопасности до сих пор не достаточны.
Отдельно Зеленский отметил стратегическую цель Украины, а именно членство в ЕС. По его словам, для украинского народа самое главное – четкая дата вступления в Европейский Союз. Президент добавил, что Европа должна действовать бок о бок, чтобы защитить общие ценности и безопасность.
Финальные слова Зеленского стали кульминацией выступления. Депутаты Европарламента ответили продолжительными аплодисментами стоя, что стало очередным символическим жестом поддержки Украины.
