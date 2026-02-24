Зеленский выступил в Европарламенте: после этих слов его встретили овациями стоя

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому парламенту в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Его речь завершилась длительными овациями, стоя от представителей Европы.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в своем выступлении напомнил, что 24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину по трем направлениям, с востока, юга и территории Беларуси.

"Мы не начинали эту войну и не провоцировали ее, но мы делаем все, чтобы ее прекратить. Путин не принимает того, что другие хотят жить иначе – поэтому он использует силу и постоянно пытается сломать других людей. Это продолжается с момента его прихода к власти в России. Он всегда предпочитает войну", — сказал президент во время выступления через видеосвязь.

Зеленский поблагодарил европейцев за поддержку и жесткую позицию против агрессии. По его словам, впервые в истории вокруг Украины сформировалась широкая международная коалиция, помогающая противостоять Москве. В то же время президент отметил, что угроза со стороны Владимира Путина остается, а гарантии безопасности до сих пор не достаточны.

Отдельно Зеленский отметил стратегическую цель Украины, а именно членство в ЕС. По его словам, для украинского народа самое главное – четкая дата вступления в Европейский Союз. Президент добавил, что Европа должна действовать бок о бок, чтобы защитить общие ценности и безопасность.

"Мы не можем позволить Путину победить. Спасибо за все эти годы", — сказал президент в конце выступления.

Финальные слова Зеленского стали кульминацией выступления. Депутаты Европарламента ответили продолжительными аплодисментами стоя, что стало очередным символическим жестом поддержки Украины.

