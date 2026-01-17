Зеленський висловився про мирні переговори в США: що очікує ввечері від Буданова та Умєрова

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, та про наслідки атак РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у відеозверненні українського лідера до українців.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія – вже у США.

"Ближче до вечора за київським часом я чекаю на перші доповіді щодо зустрічей", — сказав президент.

Крім того, Зеленський розповів про завдання української делегації на цих переговорах та зазначив, що удари РФ погіршують можливості для діалогу.

"Головне завдання для української делегації — дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", — наголосив Зеленський.

Також президент звернув увагу, що потрібний також прогрес і щодо документів, які готувалися. Він зазначив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і розвиток дипломатії залежить зараз саме від партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив про свій візит до Сполучених Штатів, де мають відбутися переговори з американськими партнерами щодо деталей можливої мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Кирила Буданова у Telegram.



