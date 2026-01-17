logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський висловився про мирні переговори в США: що очікує ввечері від Буданова та Умєрова
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський висловився про мирні переговори в США: що очікує ввечері від Буданова та Умєрова

Президент чекає прогресу з низки питань під час переговорів з американськими партнерами

17 січня 2026, 16:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, та про наслідки атак РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у відеозверненні українського лідера до українців.

Зеленський висловився про мирні переговори в США: що очікує ввечері від Буданова та Умєрова

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія – вже у США.

"Ближче до вечора за київським часом я чекаю на перші доповіді щодо зустрічей", — сказав президент.

Крім того, Зеленський розповів про завдання української делегації на цих переговорах та зазначив, що удари РФ погіршують можливості для діалогу.

"Головне завдання для української делегації — дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", — наголосив Зеленський.

Також президент звернув увагу, що потрібний також прогрес і щодо документів, які готувалися. Він зазначив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і розвиток дипломатії залежить зараз саме від партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив про свій візит до Сполучених Штатів, де мають відбутися переговори з американськими партнерами щодо деталей можливої мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Кирила Буданова у Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини