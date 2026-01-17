Зеленский высказался о мирных переговорах в США: что ожидает вечером от Буданова и Умерова

Рубрики
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача украинской делегации на сегодняшних переговорах в США – дать всю реальную информацию о происходящем и о последствиях атак РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в видеообращении украинского лидера к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия — уже в США.
Кроме того, Зеленский рассказал о задаче украинской делегации на этих переговорах и отметил, что удары РФ ухудшают возможности для диалога.
Также президент обратил внимание, что нужен также прогресс и по документам, которые готовились. Он отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, и развитие дипломатии зависит сейчас именно от партнеров.
