Зеленский высказался о мирных переговорах в США: что ожидает вечером от Буданова и Умерова

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача украинской делегации на сегодняшних переговорах в США – дать всю реальную информацию о происходящем и о последствиях атак РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в видеообращении украинского лидера к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия — уже в США.

"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о задаче украинской делегации на этих переговорах и отметил, что удары РФ ухудшают возможности для диалога.

"Главная задача для украинской делегации — дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать", — подчеркнул Зеленский.

Также президент обратил внимание, что нужен также прогресс и по документам, которые готовились. Он отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, и развитие дипломатии зависит сейчас именно от партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где должны состояться переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Кирилла Буданова в Telegram.



