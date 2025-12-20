logo_ukra

Зеленський висловився про гарантії безпеки від партнерів: чи влаштовують вони вже Україну
НОВИНИ

Зеленський висловився про гарантії безпеки від партнерів: чи влаштовують вони вже Україну

Президент наголосив, що Києву важливо отримати надійні гарантії безпеки не лише від Європи, а й США

20 грудня 2025, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Щодо надання гарантій безпеки для України є кроки вперед. Щодо гарантій від Європи, то вони вже влаштовують Україну на 90%. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польській агенції PAP.

Зеленський висловився про гарантії безпеки від партнерів: чи влаштовують вони вже Україну

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу.

"Тим більше що ми матимемо гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", — зазначив президент.

Окремо український лідер зупинився на європейських гарантіях безпеки, визнавши, що вони не повністю задовольняють Україну.

"Тут нас також не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%", — сказав Глава держави.

Щодо робочого проекту мирного плану, Зеленський прокоментував деякі його параметри. Зокрема щодо чисельності української армії, що також можна вважати одним із пунктів безпеки.

"Сьогодні у робочому проекті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії", — заявив Зеленський.

Президент вкотре подякував Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за прагнення завершити війну в Україні.

"Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і більше того, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну лише з Україною. Він хоче піти далі", — наголосив глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому ЄС вибрав план Б, а не заморожені активи РФ: що це означає для України.




Джерело: https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/zelenskiy-v-intervyu-dlya-pap-kredit-es-nadae-ukraini-novi-mozhlivosti
