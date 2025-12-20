Зеленський висловився про гарантії безпеки від партнерів: чи влаштовують вони вже Україну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Щодо надання гарантій безпеки для України є кроки вперед. Щодо гарантій від Європи, то вони вже влаштовують Україну на 90%. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польській агенції PAP.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава української держави зазначив, що Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу.
Окремо український лідер зупинився на європейських гарантіях безпеки, визнавши, що вони не повністю задовольняють Україну.
Щодо робочого проекту мирного плану, Зеленський прокоментував деякі його параметри. Зокрема щодо чисельності української армії, що також можна вважати одним із пунктів безпеки.
Президент вкотре подякував Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за прагнення завершити війну в Україні.
Читайте також на порталі "Коментарі" – чому ЄС вибрав план Б, а не заморожені активи РФ: що це означає для України.