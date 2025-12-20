Зеленский высказался о гарантиях безопасности от партнеров: устраивают ли они уже Украину

В вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Относительно гарантий от Европы, то они уже устраивают Украину на 90%. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне американского Конгресса.

"Тем более, что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", — отметил президент.

Отдельно украинский лидер остановился на европейских гарантиях безопасности, признав, что они не полностью удовлетворяют Украину.

"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%", — сказал глава государства.

Относительно рабочего проекта мирного плана, Зеленский прокомментировал некоторые его параметры. В частности, относительно численности украинской армии, что также можно считать одним из пунктов безопасности.

"Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии", — заявил Зеленский.

Президент в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за стремление завершить войну в Украине.

"Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше", — подчеркнул глава государства.

