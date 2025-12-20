Зеленский высказался о гарантиях безопасности от партнеров: устраивают ли они уже Украину

Рубрики
Кравцев Сергей
В вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Относительно гарантий от Европы, то они уже устраивают Украину на 90%. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне американского Конгресса.
Отдельно украинский лидер остановился на европейских гарантиях безопасности, признав, что они не полностью удовлетворяют Украину.
Относительно рабочего проекта мирного плана, Зеленский прокомментировал некоторые его параметры. В частности, относительно численности украинской армии, что также можно считать одним из пунктов безопасности.
Президент в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за стремление завершить войну в Украине.
