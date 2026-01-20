Зеленский отреагировал на забросы о возвращении во времена Януковича с делом Тимошенко

Глава украинского государства Владимир Зеленский не видит аналогии между уголовным преследованием Юлии Тимошенко при президентстве Виктора Януковича и сейчас. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление украинский лидер сделал во время онлайн-общения со СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналисты поинтересовались у президента, видит ли он параллель между нынешним уголовным делом против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и преследованием ее во время правления государством Виктора Януковича и есть ли здесь связь с предстоящими выборами.

"Честно говоря, я бы с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу как это связано с выборами в Украине", — отметил президент.

Владимир Зеленский считает, что Юлия Тимошенко пыталась влиять на монобольшинство, и это не первая попытка.

"Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", – отметил глава государства.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующая власть готовится в конце этой недели добиться ее заключения. По ее словам, это планируют реализовать из-за изменения меры пресечения – по возможности внесения залога на содержание под стражей.

Тимошенко сообщила, что суд намерен наложить арест на имущество и заблокировать счета членов ее семьи. Таким образом, в среду она может быть лишена возможности внести определенную сумму залога, что автоматически откроет путь к ее заключению под стражу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Высший антикоррупционный суд Украины перенес заседание по ходатайству прокурора об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на 20 января. Ее подозревают в предложении взяток народным депутатам.



