Зеленський відреагував на смерть Ліндсі Грема: що сказав про сенатора США

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Український лідер назвав його справжнім другом України та послідовним захисником свободи.

Реакція Зеленського на смерть Ліндсі Грема

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Грем протягом повномасштабної війни десять разів відвідував Україну та підтримував українців у найважчі моменти.

"Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Грема. Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", – відреагував Зеленський.

Президент підкреслив, що американський сенатор активно працював над зміцненням двопартійної підтримки України у Конгресі США та просував нові санкції проти Росії. За словами Зеленського, Україна завжди пам'ятатиме його повагу до українського народу та військових.

"Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера. Висловлюємо співчуття родині Ліндсі, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним", — додав Зеленський.

Ліндсі Грем помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі у віці 71 року. Його офіс повідомив, що причиною смерті стала "короткочасна та раптова хвороба", однак офіційний медичний висновок поки не оприлюднено.

За день до смерті, 10 липня, сенатор перебував у Києві та зустрічався із Володимиром Зеленським. Під час візиту вони обговорили перспективи завершення війни, а також новий законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії. Документ, який підтримував Грем, передбачає можливість запровадження 500-відсоткових мит щодо країн, які продовжують закуповувати російські нафту, газ та уран.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові деталі раптової смерті Ліндсі Грема.

Також "Коментарі" писали, що сенатор США Ліндсі Грем говорив про Україну, Росію та Путіна.