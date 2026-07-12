Зеленський відреагував на смерть Ліндсі Грема: що сказав про сенатора США

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Український лідер назвав його справжнім другом України та послідовним захисником свободи.
Реакція Зеленського на смерть Ліндсі Грема
Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Грем протягом повномасштабної війни десять разів відвідував Україну та підтримував українців у найважчі моменти.
Президент підкреслив, що американський сенатор активно працював над зміцненням двопартійної підтримки України у Конгресі США та просував нові санкції проти Росії. За словами Зеленського, Україна завжди пам'ятатиме його повагу до українського народу та військових.
Ліндсі Грем помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі у віці 71 року. Його офіс повідомив, що причиною смерті стала "короткочасна та раптова хвороба", однак офіційний медичний висновок поки не оприлюднено.
За день до смерті, 10 липня, сенатор перебував у Києві та зустрічався із Володимиром Зеленським. Під час візиту вони обговорили перспективи завершення війни, а також новий законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії. Документ, який підтримував Грем, передбачає можливість запровадження 500-відсоткових мит щодо країн, які продовжують закуповувати російські нафту, газ та уран.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові деталі раптової смерті Ліндсі Грема.
Також "Коментарі" писали, що сенатор США Ліндсі Грем говорив про Україну, Росію та Путіна.