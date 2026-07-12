Зеленский отреагировал на смерть Линдси Грэмма: что сказал о сенаторе США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Украинский лидер назвал его настоящим другом Украины и последовательным защитником свободы.

Реакция Зеленского на смерть Линдси Грэма

Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Грэм в течение полномасштабной войны десять раз посещал Украину и поддерживал украинцев в самые тяжелые моменты.

"Глубоко расстроены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее нужно. Мы были в постоянном диалоге, которого мне не хватит. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", — отреагировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что американский сенатор активно работал над укреплением двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и продвигал новые санкции против России. По словам Зеленского, Украина всегда будет помнить его уважение к украинскому народу и военным.

"Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и смелости защитников Украины. Америка и мир потеряли решительного лидера. Выражаем соболезнования семье Линдси, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним", — добавил Зеленский.

Линдси Грэм скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме в возрасте 71 года. Его офис сообщил, что причиной смерти стала "кратковременная и внезапная болезнь", однако официальное медицинское заключение пока не обнародовано.

За день до смерти 10 июля сенатор находился в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским. В ходе визита они обсудили перспективы завершения войны, а также новый законопроект о жестких санкциях против России. Документ, поддерживаемый Грэм, предусматривает возможность введения 500-процентных пошлин по странам, продолжающим закупать российские нефть, газ и уран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали внезапной смерти Линдси Грэма.

Также "Комментарии" писали, что сенатор США Линдси Грэм говорил об Украине, России и Путине.