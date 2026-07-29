Зеленський відреагував на рішення про санкції Грема проти РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Сенату США розпочати розгляд масштабного санкційного законопроекту проти Росії, назвавши це важливим кроком на шляху посилення тиску на Кремль.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Під час візиту до Вашингтона глава держави зустрівся з представниками обох партій американського Сенату.

За словами Зеленського, однією із головних тем переговорів стало подальше зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України, а також продовження військово-політичної підтримки Києва.

Особливу увагу президент приділив процедурному голосуванню, під час якого 86 сенаторів підтримали початок розгляду документа санкцій. Зеленський підкреслив символічність того, що голосування відбулося у день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із головних ініціаторів підготовки законопроекту.

"Для мене було честю бути при підрахунку голосів. Документ підтримали 86 сенаторів. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі та, безумовно, крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент запрацював", — наголосив президент.

Тепер законопроект має пройти остаточне голосування у Сенаті. Після цього документ розгляне Палата представників США, а завершальним етапом стане підписання президентом Дональдом Трампом.

Якщо всі необхідні процедури будуть завершені успішно, Вашингтон зможе істотно розширити тиск на санкцію на Росію, а також застосовувати додаткові економічні заходи проти країн, які продовжують підтримувати торговельні відносини з російським енергетичним сектором.

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