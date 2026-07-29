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Зеленский отреагировал на решение о санкциях Грэма против РФ

Президент Украины назвал поддержку санкционного законопроекта символическим событием и рассказал, что обсуждал с американскими сенаторами

29 июля 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Сената США начать рассмотрение масштабного санкционного законопроекта против России, назвав это важным шагом на пути к усилению давления на Кремль.

Зеленский отреагировал на решение о санкциях Грэма против РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Во время визита в Вашингтон глава государства встретился с представителями обеих партий американского Сената. 

По словам Зеленского, одной из главных тем переговоров стало дальнейшее укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также продолжение военно-политической поддержки Киева.

Особое внимание президент уделил процедурному голосованию, в ходе которого 86 сенаторов поддержали начало рассмотрения санкционного документа. Зеленский подчеркнул символичность того, что голосование состоялось в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, который был одним из главных инициаторов подготовки законопроекта.

"Для меня было честью присутствовать при подсчете голосов. Документ поддержали 86 сенаторов. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент заработал", — отметил президент.

Теперь законопроект должен пройти окончательное голосование в Сенате. После этого документ рассмотрит Палата представителей США, а завершающим этапом станет подписание президентом Дональдом Трампом.

Если все необходимые процедуры будут завершены успешно, Вашингтон сможет существенно расширить санкционное давление на Россию, а также применять дополнительные экономические меры против стран, которые продолжают поддерживать торговые отношения с российским энергетическим сектором.

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