Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансової підтримки України

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках. Про це український лідер написав у соцмережах рано вранці 19 грудня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість", – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив й на важливості того, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки.

Зазначимо, учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Як інформує портал "Коментарі", про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", — написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.

Фрідріх Мерц уточнив, що кошти також підуть на військові потреби Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідерам країн Європейського Союзу не вдалося домовитися про передачу Україні заморожених російських активів за підсумками саміту в Брюсселі. Як пише рейтингове видання "Politico", це стало відчутним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які напередодні наполягали саме на такому механізмі підтримки Києва.

Натомість ЄС погодився на екстрений резервний план, що базується на спільному боргу Союзу. Його протягом кількох тижнів активно просував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, хоча ще до останніх годин саміту цей варіант вважали малоймовірним.