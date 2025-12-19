Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансовой поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах. Об этом украинский лидер написал в соцсетях ранним утром 19 декабря.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Это значительная поддержка, действительно усиливающая нашу устойчивость", – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил и важность того, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы.

Отметим, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", — написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

Фридрих Мерц уточнил, что деньги также пойдут на военные нужды Киева.

Читайте на портале "Комментарии" — лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Как пишет рейтинговое издание Politico, это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которые накануне настаивали именно на таком механизме поддержки Киева.

ЕС согласился на экстренный резервный план, базирующийся на общем долге Союза. Его несколько недель активно продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, хотя еще до последних часов саммита этот вариант считали маловероятным.