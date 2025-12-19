logo

BTC/USD

87894

ETH/USD

2949.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансовой поддержке Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансовой поддержке Украины

Президент отметил, что решение европейских партнеров усиливает устойчивость украинцев в борьбе

19 декабря 2025, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах. Об этом украинский лидер написал в соцсетях ранним утром 19 декабря.

Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансовой поддержке Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Это значительная поддержка, действительно усиливающая нашу устойчивость", – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил и важность того, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы.

Отметим, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", — написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

Фридрих Мерц уточнил, что деньги также пойдут на военные нужды Киева.

Читайте на портале "Комментарии" — лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Как пишет рейтинговое издание Politico, это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которые накануне настаивали именно на таком механизме поддержки Киева.

ЕС согласился на экстренный резервный план, базирующийся на общем долге Союза. Его несколько недель активно продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, хотя еще до последних часов саммита этот вариант считали маловероятным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17362
Теги:

Новости

Все новости