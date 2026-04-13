Зеленський відреагував на перемогу Мадяра на виборах в Угорщині: що заявив президент

Президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Відповідну посаду Володимир Зеленський розмістив у себе в соцмережах.

"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", – зазначив глава української держави.

Зеленський наголосив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

"Європа і кожна європейська держава повинні ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей та спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності в Європі", – додав президент.

За попередніми даними Національної виборчої комісії, після обробки 99% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців. Незважаючи на відносну перевагу у відсотках, ключову роль відіграла виборча система країни. В Угорщині діє змішана модель із мажоритарними округами та перерозподілом голосів, що дозволяє переможцю значно посилити позиції у парламенті. Саме цей механізм забезпечив "Тисі" вирішальну перевагу.

