Зеленский отреагировал на победу Мадяра на выборах в Венгрии: что заявил президент

Президент Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и партию "Тиса" с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии. Соответствующий пост Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях.

"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – отметил глава украинского государства.

Зеленский акцентировал, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – добавил президент.

Стоит отметить, согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней "Тиса" набирает 53,6% голосов. Правящая партия Фидес получает 38,4%, а ультраправая сила Ми Хазанк – 5,8%. В парламент проходят лишь три политические силы, что подчеркивает резкую поляризацию избирателей. Несмотря на относительное преимущество в процентах, ключевую роль сыграла избирательная система страны. В Венгрии действует смешанная модель с мажоритарными округами и перераспределением голосов, что позволяет победителю значительно усилить позиции в парламенте. Именно этот механизм обеспечил "Тисе" решающее преимущество.

