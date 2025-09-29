logo_ukra

Зеленський відреагував на "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський відреагував на "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну

Президент України заявив, що йому складно реагувати на промови Лукашенка, адже той мешкає у своєму світі

29 вересня 2025, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ході Варшавського безпекового форуму президент Володимир Зеленський відреагував на так звану "дуже хорошу пропозицію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо закінчення війни.

Зеленський відреагував на "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що Олександр Лукашенко вже понад 30 років живе "у своєму світі", масштаби якого – це вся Білорусь.

"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, чесно кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", — сказав Володимир Зеленський.

У свою чергу, український лідер нагадав так званому білоруському лідерові про суверенітет та незалежність його країни.

"Я хотів би, щоб він пам'ятав, що його країна — незалежна. Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає в гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають", — підсумував Зеленський.

Він додав, що йому важко коментувати те, про що вони говорять.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ опублікувала заяву Лукашенка про те, що на столі є хороші пропозиції щодо України, які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу. І нібито на цю пропозицію варто погоджуватися з Зеленським, якщо він не хоче втратити всю країну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Лукашенко різко відреагував на повідомлення, що в НАТО обговорювали можливість збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. За словами білоруського диктатора, такі заяви НАТО "непродумані", а Мінськ здійснить "миттєву відповідь" у разі такого інциденту.

Російський пропагандист Павло Зарубін запитав Олександра Лукашенка щодо можливості НАТО збивати російські літаки.




