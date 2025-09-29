Зеленський відреагував на "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну

У ході Варшавського безпекового форуму президент Володимир Зеленський відреагував на так звану "дуже хорошу пропозицію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо закінчення війни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що Олександр Лукашенко вже понад 30 років живе "у своєму світі", масштаби якого – це вся Білорусь.

"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, чесно кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", — сказав Володимир Зеленський.

У свою чергу, український лідер нагадав так званому білоруському лідерові про суверенітет та незалежність його країни.

"Я хотів би, щоб він пам'ятав, що його країна — незалежна. Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає в гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають", — підсумував Зеленський.

Він додав, що йому важко коментувати те, про що вони говорять.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ опублікувала заяву Лукашенка про те, що на столі є хороші пропозиції щодо України, які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу. І нібито на цю пропозицію варто погоджуватися з Зеленським, якщо він не хоче втратити всю країну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Лукашенко різко відреагував на повідомлення, що в НАТО обговорювали можливість збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. За словами білоруського диктатора, такі заяви НАТО "непродумані", а Мінськ здійснить "миттєву відповідь" у разі такого інциденту.

Російський пропагандист Павло Зарубін запитав Олександра Лукашенка щодо можливості НАТО збивати російські літаки.



