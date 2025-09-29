Зеленський відреагував на "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну

Рубрики
У ході Варшавського безпекового форуму президент Володимир Зеленський відреагував на так звану "дуже хорошу пропозицію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо закінчення війни.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава української держави зазначив, що Олександр Лукашенко вже понад 30 років живе "у своєму світі", масштаби якого – це вся Білорусь.
У свою чергу, український лідер нагадав так званому білоруському лідерові про суверенітет та незалежність його країни.
Він додав, що йому важко коментувати те, про що вони говорять.
Зазначимо, раніше низка ЗМІ опублікувала заяву Лукашенка про те, що на столі є хороші пропозиції щодо України, які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу. І нібито на цю пропозицію варто погоджуватися з Зеленським, якщо він не хоче втратити всю країну.
