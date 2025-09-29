Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну

Рубрики
В ходе Варшавского форума по безопасности президент Владимир Зеленский отреагировал на так называемое "очень хорошее предложение" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, что Александр Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого – это вся Беларусь.
В свою очередь, украинский лидер напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.
Он добавил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят.
Отметим, ранее ряд СМИ опубликовал заявление Лукашенко о том, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу. И якобы на это предложение стоит соглашаться Зеленскому, если он не хочет потерять всю страну.
Российский пропагандист Павел Зарубин спросил Александра Лукашенко о возможности НАТО сбивать российские самолеты.