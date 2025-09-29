logo

Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну
НОВОСТИ

Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну

Президент Украины заявил, что ему сложно реагировать на речи Лукашенко, ведь тот живет в своем мире

29 сентября 2025, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ходе Варшавского форума по безопасности президент Владимир Зеленский отреагировал на так называемое "очень хорошее предложение" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны.

Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что Александр Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого – это вся Беларусь.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, украинский лидер напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.

"Я хотел бы, чтобы он помнил, что его страна — независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают", — подытожил Зеленский.

Он добавил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят.

Отметим, ранее ряд СМИ опубликовал заявление Лукашенко о том, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу. И якобы на это предложение стоит соглашаться Зеленскому, если он не хочет потерять всю страну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко резко отреагировал на сообщение, что в НАТО обсуждали возможность сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов Альянса. По словам белорусского диктатора, такие заявления НАТО "непродуманы", а Минск осуществит "мгновенный ответ" в случае такого инцидента.

Российский пропагандист Павел Зарубин спросил Александра Лукашенко о возможности НАТО сбивать российские самолеты.




