Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну

В ходе Варшавского форума по безопасности президент Владимир Зеленский отреагировал на так называемое "очень хорошее предложение" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны.

Глава украинского государства отметил, что Александр Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого – это вся Беларусь.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, украинский лидер напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.

"Я хотел бы, чтобы он помнил, что его страна — независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают", — подытожил Зеленский.

Он добавил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят.

Отметим, ранее ряд СМИ опубликовал заявление Лукашенко о том, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу. И якобы на это предложение стоит соглашаться Зеленскому, если он не хочет потерять всю страну.

