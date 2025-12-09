Володимир Зеленський відповів на заклики Дональда Трампа до проведення президентських виборів в Україні.

Зеленський відповів Трампу щодо виборів в Україні

Раніше Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що українська влада "використовує війну, щоб не проводити вибори".

На прохання італійських репортерів прокоментувати слова Трампа на полях його зустрічі з Джорджією Мелоні в Римі Зеленський сказав:

"Я завжди готовий до виборів".

На запитання, чи довіряє він Мелоні, президент України також відповів ствердно.

Крім того, речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час сьогоднішнього брифінгу прокоментувала заяву Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. Вона заявила, що Володимир Зеленський залишається легітимним президентом, і нагадала, що Росія веде агресивну війну проти України:

"Ми вже звертали увагу на це питання, бо зараз виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив, що українська влада використовує війну, щоб не проводити вибори.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.