Владимир Зеленский ответил на призывы Дональда Трампа к президентским выборам в Украине.

Зеленский ответил Трампу по выборам в Украине

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что украинские власти "используют войну, чтобы не проводить выборы".

По просьбе итальянских репортеров прокомментировать слова Трампа на полях его встречи с Джорджией Мэлони в Риме Зеленский сказал:

"Я всегда готов к выборам".

На вопрос, доверяет ли он Мелони, президент Украины также ответил утвердительно.

Кроме того, спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер во время сегодняшнего брифинга прокомментировала заявление Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Она заявила, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом и напомнила, что Россия ведет агрессивную войну против Украины:

"Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что сейчас исключительные времена… По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что украинские власти используют войну, чтобы не проводить выборы.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — заявил Трамп.