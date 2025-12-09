logo

BTC/USD

92886

ETH/USD

3332.65

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский ответил Трампу по выборам в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил Трампу по выборам в Украине

Президент Украины ответил Трампу на призывы провести выборы

9 декабря 2025, 18:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Владимир Зеленский ответил на призывы Дональда Трампа к президентским выборам в Украине.

Зеленский ответил Трампу по выборам в Украине

Зеленский ответил Трампу по выборам в Украине

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что украинские власти "используют войну, чтобы не проводить выборы".

По просьбе итальянских репортеров прокомментировать слова Трампа на полях его встречи с Джорджией Мэлони в Риме Зеленский сказал:

"Я всегда готов к выборам".

На вопрос, доверяет ли он Мелони, президент Украины также ответил утвердительно.

Кроме того, спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер во время сегодняшнего брифинга прокомментировала заявление Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Она заявила, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом и напомнила, что Россия ведет агрессивную войну против Украины:

"Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что сейчас исключительные времена… По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что украинские власти используют войну, чтобы не проводить выборы.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — заявил Трамп.                                                                                                



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости