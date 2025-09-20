logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ

Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії

20 вересня 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна очікує посилення санкцій проти Росії з боку Європи та США. Затягування цього процесу гальмує тиск на Москву. Таку заяву під час розмови із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зазначив, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, чи ні, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.

"Якщо війна триває, і ніяких рухів у бік світу немає, ми очікуємо на санкції. Це друга тематика, яку я підніматиму на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не ми вводимо санкції або не вводити санкції або не вводити санкції або не вводити санкції". сказав Зеленського.

Як зазначив глава держави, Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси із Росії. Але, як сказав президент, "зав'язувати все це — це гальмувати тиск на Путіна".

Володимир Зеленський також прокоментував заяву Трампа про Європу та Китай. За його словами, президент США хотів "зробити кроки до зими", як і Європа.

"Ми зі свого боку підтримуємо його позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів "росіян". Але забезпечити це дуже складний процес. Головне — це результат", — підкреслив він.

На думку Зеленського, якщо Трамп робитиме свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський зробив нову заяву про дедлайн РФ із захоплення Донбасу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини