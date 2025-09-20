Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ

Україна очікує посилення санкцій проти Росії з боку Європи та США. Затягування цього процесу гальмує тиск на Москву. Таку заяву під час розмови із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зазначив, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, чи ні, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.

"Якщо війна триває, і ніяких рухів у бік світу немає, ми очікуємо на санкції. Це друга тематика, яку я підніматиму на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не ми вводимо санкції або не вводити санкції або не вводити санкції або не вводити санкції". сказав Зеленського.

Як зазначив глава держави, Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси із Росії. Але, як сказав президент, "зав'язувати все це — це гальмувати тиск на Путіна".

Володимир Зеленський також прокоментував заяву Трампа про Європу та Китай. За його словами, президент США хотів "зробити кроки до зими", як і Європа.

"Ми зі свого боку підтримуємо його позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів "росіян". Але забезпечити це дуже складний процес. Головне — це результат", — підкреслив він.

На думку Зеленського, якщо Трамп робитиме свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський зробив нову заяву про дедлайн РФ із захоплення Донбасу.



