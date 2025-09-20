Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ

Рубрики
Україна очікує посилення санкцій проти Росії з боку Європи та США. Затягування цього процесу гальмує тиск на Москву. Таку заяву під час розмови із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер зазначив, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, чи ні, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.
Як зазначив глава держави, Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси із Росії. Але, як сказав президент, "зав'язувати все це — це гальмувати тиск на Путіна".
Володимир Зеленський також прокоментував заяву Трампа про Європу та Китай. За його словами, президент США хотів "зробити кроки до зими", як і Європа.
На думку Зеленського, якщо Трамп робитиме свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.
