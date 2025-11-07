Зеленський відповів на цинічне запрошення Лукашенка для українців приїждати в Білорусь

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запросив українців приїжджати до його країни на роботу. Про це глава держави повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, передає УНІАН.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Зеленський нагадав, що Білорусь разом із Росією виступає союзницею у війні проти України.

"Лукашенку треба не забувати. Він зараз щось став дуже балакучим в медіа і показує, який він "добрий" до нашого народу. Нам його доброта, яка о 4-й ранку з ракетами прийшла, не потрібна. І якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять — ми молоді люди, все дуже гарно пам'ятаємо. І він все одно буде сплачувати за те що він зробив", — наголосив Зеленський.

Президент України також нагадав, що саме з території Білорусі у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська почали наступ на Україну.

"Початок повномасштабної війни прилетів по нам з території Білорусі. І ніхто це забувати не буде", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном.

Під час урочистого відкриття мосту через річку Прип’ять у місті Мозир Лукашенко висловив надію, що українці колись його пробачать.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти і президенту їхати… Але, думаю, пробачать мене українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них", — заявив він, коментуючи подію.