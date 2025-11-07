Зеленский ответил на циничное приглашение Лукашенко для украинцев приезжать в Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пригласившего украинцев приезжать в его страну на работу. Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНИАН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский напомнил, что Беларусь вместе с Россией выступает союзницей в войне против Украины.

"Лукашенко надо не забывать. Он сейчас что-то стал очень болтливым в медиа и показывает, какой он "добрый" к нашему народу. Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. И если он думает, что своими словами немножко заговорит нашу память — мы молоды люди, все очень хорошо он сделает". – подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что именно с территории Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения российские войска начали наступление на Украину.

"Начало полномасштабной войны прилетело по нам с территории Беларуси. И никто это забывать не будет", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы илорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление, призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом.

Во время торжественного открытия моста через реку Припять в городе Мозырь Лукашенко выразил надежду, что украинцы когда-нибудь его простят.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать… Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них", — заявил он, комментируя событие.