Зеленский ответил на циничное приглашение Лукашенко для украинцев приезжать в Беларусь

Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пригласившего украинцев приезжать в его страну на работу. Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНИАН.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Зеленский напомнил, что Беларусь вместе с Россией выступает союзницей в войне против Украины.
Президент также напомнил, что именно с территории Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения российские войска начали наступление на Украину.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы илорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление, призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом.
Во время торжественного открытия моста через реку Припять в городе Мозырь Лукашенко выразил надежду, что украинцы когда-нибудь его простят.