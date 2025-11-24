Зеленський відмовився терміново летіти до Трампа: що сталося

Президент України Володимир Зеленський не прийняв пропозицію американської делегації терміново прилетіти до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Йому запропонували провести переговори щодо мирного плану вже цього тижня, однак президент вирішив узяти паузу.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів, що після завершення раунду перемовин у Женеві США запросили Зеленського прилетіти найближчими днями.

"Зеленському запропонували прилетіти вже на цьому тижні до Трампа. Вчора після завершення перемовин американська делегація запропонувала, щоб Зеленський вже цього тижня прилетів до Вашингтона і провів перемовини з Трампом по мирному плану", — пише Гончаренко.

За словами Гончаренка, президент відмовився через необхідність більш ґрунтовно доопрацювати оновлений мирний план. Він запропонував перенести зустріч на наступний тиждень.

"Зеленський відмовився — зіславшись на те, що потрібно більш детальніше пропрацювати план і запропонував прилетіти наступного тижня. Тож скоріш за все Зеленський полетить до Вашингтону наступного тижня", — додав Гончаренко.

Водночас Financial Times зазначає, що оточення Зеленського застерігає його від поспішного візиту. У команді президента побоюються, що зустріч може призвести до нової напруги у стосунках із Трампом, що негативно вплине на переговорний процес і сприйняття мирного плану.

