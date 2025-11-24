logo_ukra

BTC/USD

89096

ETH/USD

2973.2

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський відмовився терміново летіти до Трампа: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський відмовився терміново летіти до Трампа: що сталося

Президент Володимир Зеленський відмовився летіти до США на термінову зустріч із Дональдом Трампом, щоб доопрацювати мирний план.

24 листопада 2025, 22:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський не прийняв пропозицію американської делегації терміново прилетіти до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Йому запропонували провести переговори щодо мирного плану вже цього тижня, однак президент вирішив узяти паузу.

Зеленський відмовився терміново летіти до Трампа: що сталося

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів, що після завершення раунду перемовин у Женеві США запросили Зеленського прилетіти найближчими днями.

"Зеленському запропонували прилетіти вже на цьому тижні до Трампа. Вчора після завершення перемовин американська делегація запропонувала, щоб Зеленський вже цього тижня прилетів до Вашингтона і провів перемовини з Трампом по мирному плану", — пише Гончаренко.

За словами Гончаренка, президент відмовився через необхідність більш ґрунтовно доопрацювати оновлений мирний план. Він запропонував перенести зустріч на наступний тиждень.

"Зеленський відмовився — зіславшись на те, що потрібно більш детальніше пропрацювати план і запропонував прилетіти наступного тижня. Тож скоріш за все Зеленський полетить до Вашингтону наступного тижня", — додав Гончаренко.

Водночас Financial Times зазначає, що оточення Зеленського застерігає його від поспішного візиту. У команді президента побоюються, що зустріч може призвести до нової напруги у стосунках із Трампом, що негативно вплине на переговорний процес і сприйняття мирного плану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США та Україна розробили новий мирний план. Які пункти були змінені.

Також "Коментарі" писали, що Україна пережила нову кризу у відносинах з Трампом через спірний мирний план США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини