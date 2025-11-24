Зеленский отказался срочно лететь к Трампу: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение американской делегации срочно прилететь в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Ему предложили провести переговоры по мирному плану уже на этой неделе, однако президент решил взять паузу.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что по завершении раунда переговоров в Женеве США пригласили Зеленского прилететь в ближайшие дни.
По словам Гончаренко, президент отказался из-за необходимости более тщательно доработать обновленный мирный план. Он предложил перенести встречу на следующую неделю.
В то же время Financial Times отмечает, что окружение Зеленского предостерегает его от поспешного визита. В команде президента опасаются, что встреча может привести к новому напряжению в отношениях с Трампом, что негативно повлияет на переговорный процесс и восприятие мирного плана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Украина разработали новый мирный план. Какие пункты были изменены.
Также "Комментарии" писали, что Украина пережила новый кризис в отношениях с Трампом из-за спорного мирного плана США.