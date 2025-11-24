Зеленский отказался срочно лететь к Трампу: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение американской делегации срочно прилететь в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Ему предложили провести переговоры по мирному плану уже на этой неделе, однако президент решил взять паузу.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что по завершении раунда переговоров в Женеве США пригласили Зеленского прилететь в ближайшие дни.

"Зеленскому предложили прилететь уже на этой неделе к Трампу. Вчера после завершения переговоров американская делегация предложила, чтобы Зеленский уже на этой неделе прилетел в Вашингтон и провел переговоры с Трампом по мирному плану", — пишет Гончаренко.

По словам Гончаренко, президент отказался из-за необходимости более тщательно доработать обновленный мирный план. Он предложил перенести встречу на следующую неделю.

"Зеленский отказался — сославшись на то, что нужно более подробно проработать план и предложил прилететь на следующей неделе. Поэтому, скорее всего, Зеленский полетит в Вашингтон на следующей неделе", — добавил Гончаренко.

В то же время Financial Times отмечает, что окружение Зеленского предостерегает его от поспешного визита. В команде президента опасаются, что встреча может привести к новому напряжению в отношениях с Трампом, что негативно повлияет на переговорный процесс и восприятие мирного плана.

