Зеленский отказался срочно лететь к Трампу: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отказался срочно лететь к Трампу: что произошло

Президент Владимир Зеленский отказался лететь в США на срочную встречу с Дональдом Трампом, чтобы доработать мирный план.

24 ноября 2025, 22:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение американской делегации срочно прилететь в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Ему предложили провести переговоры по мирному плану уже на этой неделе, однако президент решил взять паузу.

Зеленский отказался срочно лететь к Трампу: что произошло

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что по завершении раунда переговоров в Женеве США пригласили Зеленского прилететь в ближайшие дни.

"Зеленскому предложили прилететь уже на этой неделе к Трампу. Вчера после завершения переговоров американская делегация предложила, чтобы Зеленский уже на этой неделе прилетел в Вашингтон и провел переговоры с Трампом по мирному плану", — пишет Гончаренко.

По словам Гончаренко, президент отказался из-за необходимости более тщательно доработать обновленный мирный план. Он предложил перенести встречу на следующую неделю.

"Зеленский отказался — сославшись на то, что нужно более подробно проработать план и предложил прилететь на следующей неделе. Поэтому, скорее всего, Зеленский полетит в Вашингтон на следующей неделе", — добавил Гончаренко.

В то же время Financial Times отмечает, что окружение Зеленского предостерегает его от поспешного визита. В команде президента опасаются, что встреча может привести к новому напряжению в отношениях с Трампом, что негативно повлияет на переговорный процесс и восприятие мирного плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Украина разработали новый мирный план. Какие пункты были изменены.

Также "Комментарии" писали, что Украина пережила новый кризис в отношениях с Трампом из-за спорного мирного плана США.



