Зеленський вдарив по організаторах ракетного терору РФ: що тепер чекає на тих, хто обстрілює Україну

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо масштабних санкцій проти російських військових та логістичних структур, причетних до ракетних ударів по українських містах.

До першого санкційного пакета увійшли 127 представників армії РФ, включаючи командирів підрозділів дальньої авіації та ракетних військ. За даними Офісу президента, саме ці військові координували атаки крилатими ракетами X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та ракетами "Кинжал", якими Росія завдавала ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах України.

Серед епізодів, що фігурують у санкційному рішенні, — ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві влітку 2024 року, а також атака на житловий будинок у Тернополі у листопаді 2025 року, внаслідок якої загинуло 38 осіб, включаючи дітей.

Під обмеження також потрапили російські командири, пов'язані із застосуванням авіабомб ФАБ-1500 та ФАБ-3000 під час знищення Маріуполя навесні 2022 року.

Окремий блок санкцій стосується підрозділів, які запускали ракети "Іскандер". За інформацією української влади, саме ці сили здійснили понад 1100 атак територією України. Серед них – удари по селу Гроза у Харківській області, центру Чернігова та Сум, де загинули десятки мирних мешканців.

До другого пакета увійшли 29 торгових суден так званого тіньового флоту Росії. За даними Києва, ці кораблі використовувалися для прихованого перевезення озброєнь, боєприпасів та особового складу армії РФ.

Більшість судів уже перебувають під санкціями США, ЄС та Великобританії. Україна має намір добиватися повної синхронізації обмежень із міжнародними партнерами, щоб посилити тиск на російську військову логістику.

