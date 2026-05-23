Зеленский ударил по организаторам ракетного террора РФ: что теперь ждет тех, кто обстреливает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о масштабных санкциях против российских военных и логистических структур, причастных к ракетным ударам по украинским городам.

Владимир Зеленский.

В первый санкционный пакет вошли 127 представителей армии РФ, включая командиров подразделений дальней авиации и ракетных войск. По данным Офиса президента, именно эти военные координировали атаки крылатыми ракетами X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и ракетами “Кинжал”, которыми Россия наносила удары по критической инфраструктуре и жилым районам Украины.

Среди эпизодов, фигурирующих в санкционном решении, — ракетный удар по детской больнице “Охматдет” в Киеве летом 2024 года, а также атака на жилой дом в Тернополе в ноябре 2025 года, в результате которой погибли 38 человек, включая детей.

Под ограничения также попали российские командиры, связанные с применением авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 во время уничтожения Мариуполя весной 2022 года.

Отдельный блок санкций касается подразделений, запускавших ракеты “Искандер”. По информации украинских властей, именно эти силы осуществили более 1100 атак по территории Украины. Среди них – удары по селу Гроза в Харьковской области, центру Чернигова и Сумам, где погибли десятки мирных жителей.

Во второй пакет вошли 29 торговых судов так называемого теневого флота России. По данным Киева, эти корабли использовались для скрытой перевозки вооружений, боеприпасов и личного состава армии РФ.

Большинство судов уже находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Украина намерена добиваться полной синхронизации ограничений с международными партнерами, чтобы усилить давление на российскую военную логистику.

