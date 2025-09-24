Зеленський в ООН назвав єдині гарантії безпеки для України

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що у сучасному світі гарантії безпеки існують лише тоді, коли за ними стоять сильні союзники та потужна зброя.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський виступив на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де наголосив, що міжнародні інституції виявилися неспроможними захистити країни від війни та агресії.
Зеленський наголосив, що українці не обирали шлях війни, але були змушені стати на захист власної держави через російську агресію.
Президент звернув увагу на неспроможність світових організацій зупинити війни та конфлікти. За словами Зеленського, Судан, Сомалі та Палестина можуть лише розраховувати на заяви з боку ООН, а не реальні кроки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про цинічні слова зі Сполучених Штатів через зустріч першої леді США Меланії Трамп і дружини президента України Олени Зеленська.
Також "Коментарі" писали, чому Трамп змінив риторику щодо Росії та війни в Україні після зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН.