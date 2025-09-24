Зеленський в ООН назвав єдині гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що у сучасному світі гарантії безпеки існують лише тоді, коли за ними стоять сильні союзники та потужна зброя.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський виступив на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де наголосив, що міжнародні інституції виявилися неспроможними захистити країни від війни та агресії.

"Ніхто, крім нас, гарантувати безпеки не може – лише сильні альянси та сильні партнери, лише наша зброя. Міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які готові стати поруч", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що українці не обирали шлях війни, але були змушені стати на захист власної держави через російську агресію.

"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Це жахлива реальність, але вона така. Українці обрали б інший шлях, вони мирні люди, але вони хочуть жити. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість", – сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на неспроможність світових організацій зупинити війни та конфлікти. За словами Зеленського, Судан, Сомалі та Палестина можуть лише розраховувати на заяви з боку ООН, а не реальні кроки.

