Зеленский в Давосе резко раскритиковал Европу из-за бездействия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, за год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.

Владимир Зеленский в Давосе 2026. Фото: Reuters

Владимир Зеленский начал выступление на форуме в Давосе, вспомнив свои прошлогодние слова указывая, что за это время в Европе не произошло изменений.

"Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я завершил речь словами: "Европа должна знать, как защищаться". Прошел год – и ничего не изменилось", – заявил Зеленский.

Одним из ключевых примеров бездействия президент назвал российский "теневой флот", беспрепятственно транспортирующий нефть вдоль берегов Европы. Как пояснил Зеленский, эти ресурсы напрямую финансируют войну против Украины.

"Почему Трамп может останавливать танкеры теневого флота и изымать нефть, а Европа — нет? Российская нефть транспортируется просто вдоль берегов Европы, и эта нефть финансирует войну против Украины. Российскую нефть следует остановить, конфисковать и продать в пользу Европы. Почему нет? Если у Путина нет денег – нет войны", — сказал Зеленский.

Отдельную часть выступления Зеленский посвятил ситуации вокруг Гренландии, заметив, что Европа выглядит растерянной и ждет пока США изменят позицию. По его словам, какой сигнал ЕС посылает Путину и Китаю, отправляя 40 солдат.

"Мы знаем, что делать, если российские военные корабли приблизятся к Гренландии – Украина может с этим помочь. Они могут тонуть возле Гренландии так же, как и у Крыма", – предложил Зеленский помощь Европе.

Он также подверг сомнению практическую готовность НАТО к реальным вызовам. По словам Зеленского, Европа очень полагается на веру в автоматическую реакцию Альянса, хотя на практике этот механизм никогда не проходил полного испытания.

Завершая речь, президент упомянул протесты в Беларуси в 2020 году и нынешние акции в Иране. Как пояснил Зеленский, мир наблюдал за ними, но не вмешался и не помог белорусским и иранским народам.

