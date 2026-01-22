Зеленский в Давосе резко раскритиковал Европу из-за бездействия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, за год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.
Владимир Зеленский в Давосе 2026. Фото: Reuters
Владимир Зеленский начал выступление на форуме в Давосе, вспомнив свои прошлогодние слова указывая, что за это время в Европе не произошло изменений.
Одним из ключевых примеров бездействия президент назвал российский "теневой флот", беспрепятственно транспортирующий нефть вдоль берегов Европы. Как пояснил Зеленский, эти ресурсы напрямую финансируют войну против Украины.
Отдельную часть выступления Зеленский посвятил ситуации вокруг Гренландии, заметив, что Европа выглядит растерянной и ждет пока США изменят позицию. По его словам, какой сигнал ЕС посылает Путину и Китаю, отправляя 40 солдат.
Он также подверг сомнению практическую готовность НАТО к реальным вызовам. По словам Зеленского, Европа очень полагается на веру в автоматическую реакцию Альянса, хотя на практике этот механизм никогда не проходил полного испытания.
Завершая речь, президент упомянул протесты в Беларуси в 2020 году и нынешние акции в Иране. Как пояснил Зеленский, мир наблюдал за ними, но не вмешался и не помог белорусским и иранским народам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом в Давосе. Как прошли переговоры.
Также "Комментарии" писали, что Трамп обратился к Путину с посланием по поводу войны в Украине после переговоров с Зеленским.