Зеленський: українські дрони здатні «завітати» на парад у Москву

Україна володіє технічними можливостями для проведення повітряних операцій безпосередньо над російською столицею під час урочистих заходів ворога. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, підкресливши зростання потужності вітчизняного ВПК: "Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві".

Червона площа у Москві. Фото з відкритих джерел

Виступаючи на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Єревані, глава держави наголосив на значній деградації російської армії. За його словами, агресор настільки вичерпав ресурси, що "ледь не вперше на параді у росіян не буде військової техніки", оскільки РФ суттєво втратила свої позиції.

Президент також окреслив найближчі перспективи розвитку конфлікту. Він вважає, що майбутні кілька місяців стануть визначальними для Кремля: "Це літо стане моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії".

Водночас Зеленський виступив із жорсткою критикою будь-яких спроб послабити економічний тиск на країну-агресорку. Він зазначив, що "ідея зняття санкцій є неприйнятною", а міжнародна спільнота має натомість розробити чіткий план дій на випадок, якщо Москва відмовиться припинити бойові дії та вивести війська.

За словами глави держави, досягнуто суттєвого прогресу в інтенсивності атак, дальності їхнього застосування, а також у питанні позбавлення ворога фінансових надходжень від продажу палива.