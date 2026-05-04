Зеленский: украинские дроны способны «посетить» парад в Москве

Украина владеет техническими возможностями для проведения воздушных операций непосредственно над российской столицей во время торжественных мероприятий врага. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув рост мощности отечественного ВПК: "Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве".

Выступая на открытии проходящего в Ереване VIII саммита Европейского политического сообщества, глава государства отметил значительную деградацию российской армии. По его словам, агрессор настолько исчерпал ресурсы, что "чуть ли не впервые на параде у россиян не будет военной техники", поскольку РФ существенно потеряла свои позиции.

Президент также наметил ближайшие перспективы развития конфликта. Он считает, что предстоящие несколько месяцев станут определяющими Кремлю: "Это лето станет моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше: расширять войну или переходить к дипломатии".

В то же время Зеленский выступил с жесткой критикой любых попыток ослабить экономическое давление на страну-агрессору. Он отметил, что "идея снятия санкций неприемлема", а международное сообщество должно разработать четкий план действий на случай, если Москва откажется прекратить боевые действия и вывести войска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам апреля украинские специальные операции против вражеской инфраструктуры, которые он назвал "дальнобойными санкциями", продемонстрировали качественный рост по нескольким основным показателям.

По словам главы государства, достигнут существенный прогресс в интенсивности атак, дальности их применения, а также в вопросе избавления врага от финансовых поступлений от продажи топлива.