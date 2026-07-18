Зеленський терміново зібрав командирів найгарячіших напрямків: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду із командирами корпусів, які сьогодні утримують найскладніші ділянки фронту. В обговоренні також взяв участь заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Основною темою зустрічі стали поточна ситуація на передовій, забезпечення підрозділів озброєнням та подальші дії щодо посилення української оборони.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як повідомив глава держави, до розмови приєдналися командири шести армійських та десантно-штурмових корпусів. Військові доповіли про стан справ на Слов'янському, Покровському та Олександрівському напрямках, а також у Харківській області, де продовжуються активні бойові дії.

За словами Зеленського, під час наради обговорювалися питання постачання підрозділів, проведення ротацій особового складу, захист українських логістичних маршрутів та завдання ударів по шляхах постачання російської армії.

Особливу увагу приділили озброєнню, яке, за оцінкою командирів, залишається критично необхідним ефективного стримування російських військ. Президент заявив, що українська армія потребує збільшення поставок далекобійної артилерії, додаткових боєприпасів калібру 155 міліметрів та засобів ураження середньої дальності.

Зеленський наголосив, що має намір провести додаткові переговори з виробниками озброєння та міжнародними партнерами, щоб прискорити постачання техніки та боєприпасів. Він зазначив, що розвиток власного виробництва та розширення міжнародної підтримки залишаються ключовими завданнями для зміцнення обороноздатності країни.

За словами президента, саме забезпечення військ сучасними засобами поразки сьогодні є одним із головних пріоритетів, оскільки дозволяє не лише утримувати позиції, а й руйнувати логістику російських військ, суттєво ускладнюючи їхні наступальні дії.

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