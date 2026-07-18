Зеленский срочно собрал командиров самых горячих направлений: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с командирами корпусов, которые сегодня удерживают наиболее сложные участки фронта. В обсуждении также принял участие заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Основной темой встречи стали текущая ситуация на передовой, обеспечение подразделений вооружением и дальнейшие действия по усилению украинской обороны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщил глава государства, к разговору присоединились командиры шести армейских и десантно-штурмовых корпусов. Военные доложили о положении дел на Славянском, Покровском и Александровском направлениях, а также в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия.

По словам Зеленского, во время совещания обсуждались вопросы снабжения подразделений, проведение ротаций личного состава, защита украинских логистических маршрутов и нанесение ударов по путям снабжения российской армии.

Особое внимание было уделено вооружению, которое, по оценке командиров, остается критически необходимым для эффективного сдерживания российских войск. Президент заявил, что украинская армия нуждается в увеличении поставок дальнобойной артиллерии, дополнительных боеприпасов калибра 155 миллиметров и средств поражения средней дальности.

Зеленский подчеркнул, что намерен провести дополнительные переговоры с производителями вооружения и международными партнерами, чтобы ускорить поставки техники и боеприпасов. Он отметил, что развитие собственного производства и расширение международной поддержки остаются ключевыми задачами для укрепления обороноспособности страны.

По словам президента, именно обеспечение войск современными средствами поражения сегодня является одним из главных приоритетов, поскольку позволяет не только удерживать позиции, но и разрушать логистику российских войск, существенно осложняя их наступательные действия.

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