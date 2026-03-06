Зеленский все-таки отправит военных на Ближний Восток: детали

Президент Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским "Шахедам". Также известны сроки, когда они отправятся на выполнение задания. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал источник Reuters.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как известно, США обратились к Украине за помощью для защиты своих баз и военных в определенных странах Ближнего Востока — речь шла о борьбе с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".

Мировое сообщество знает, что украинцы имеют успех в противостоянии "Шахедам" за четыре года войны и Зеленский не отказал Вашингтону в помощи. В четверг он заявил, что Киев отправит своих специалистов на подмогу американским военным.

"Мы получили запрос от Соединенных Штатов относительно конкретной поддержки в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока... Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать нужный уровень безопасности", — напоминает издание заявление президента.

По словам источника, знакомого с вопросом, украинские специалисты начнут работу "в течение ближайших нескольких дней".

Также известно, что президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение Зеленского о поддержке в операциях против иранских дронов. В телефонном интервью Reuters в четверг он сказал, что "Штаты примут помощь от любой страны".

Издание также напоминает, что во вторник Зеленский заявил о готовности обменяться дронами-перехватчиками на зенитные ракеты от союзников на Ближнем Востоке, которые имеют собственные запасы систем Patriot.

