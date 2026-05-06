Зеленський ще у 2019 році вимагав більшого: в Раді розповіли новий інсайд

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що ніколи не мав дружніх стосунків із президентом України Володимиром Зеленським. Пояснив, що були робочі стосунки і підкреслив, що не завжди хороші, “починаючи фактично з початком каденції, навіть ще перед початком каденції”.

“Президент хотів більше впливати на парламент. Президент хотів, наприклад, щоб Рада ухвалила 73 закони в першу ніч”, — зауважив нардеп.

Політик пояснив, що тоді не дозволили ухвалити 73 законопроєкти і уточнив, що серед них один із законів був про імперативний мандат.

“Що таке імперативний мандат? Це можна забрати у народного депутата мандат за рішенням партії. Якби така норма була сьогодні жодного опозиціонера від “Слуги народу” або внутрішньої опозиції не було б — їх всіх би зачистили вже”, — підсумував політик.

Варто зазначити, що Верховна Рада України IX скликання розпочала роботу. Дмитро Разумков був спікером Верховної Ради з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року.

Парламентар повідомив, що, як розповідали під час засідань тимчасових слідчих комісій люди, які працюють із Зеленським, президент контролює багато чого до дрібниць. Навіть, за словами політика, контракти на умовно невеликі кошти (на мільйони, хоча в оборонці контракти на мільярди, уточнив нардеп) Зеленський обговорює на спеціальних нарадах.



