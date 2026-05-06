logo_ukra

BTC/USD

81393

ETH/USD

2346.92

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський ще у 2019 році вимагав більшого: в Раді розповіли новий інсайд
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський ще у 2019 році вимагав більшого: в Раді розповіли новий інсайд

Народний депутат Разумков розповів, як Зеленський хотів впливати на парламент ще у 2019 році

6 травня 2026, 19:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що ніколи не мав дружніх стосунків із президентом України Володимиром Зеленським. Пояснив, що були робочі стосунки і підкреслив, що не завжди хороші, “починаючи фактично з початком каденції, навіть ще перед початком каденції”.

Зеленський ще у 2019 році вимагав більшого: в Раді розповіли новий інсайд

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Президент хотів більше впливати на парламент. Президент хотів, наприклад, щоб Рада ухвалила 73 закони в першу ніч”, — зауважив нардеп. 

Політик пояснив, що тоді не дозволили ухвалити 73 законопроєкти і уточнив, що серед них один із законів був про імперативний мандат.

“Що таке імперативний мандат? Це можна забрати у народного депутата мандат за рішенням партії. Якби така норма була сьогодні жодного опозиціонера від “Слуги народу” або внутрішньої опозиції не було б — їх всіх би зачистили вже”, — підсумував політик. 

Варто зазначити, що Верховна Рада України IX скликання розпочала роботу. Дмитро Разумков був спікером Верховної Ради з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що масштаби корупції, яку викрило розслідування справи “Мідас” вразили українців. В Раді розповіли про чергові “плівки Міндіча”. Народний депутат Олексій Гончаренко, який також опублікував нові “плівки Міндіча”, поділився своєю думкою, чи знав президент України Володимир Зеленський про ці корупційні схеми.

Парламентар повідомив, що, як розповідали під час засідань тимчасових слідчих комісій люди, які працюють із Зеленським, президент контролює багато чого до дрібниць. Навіть, за словами політика, контракти на умовно невеликі кошти (на мільйони, хоча в оборонці контракти на мільярди, уточнив нардеп) Зеленський обговорює на спеціальних нарадах. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3WzO2wcHq0w&t=835s
Теги:

Новини

Всі новини