Зеленский еще в 2019 году требовал большего: в Раде рассказали новый инсайд

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что никогда не имел дружеских отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Объяснил, что были рабочие отношения и подчеркнул, что не всегда хорошие, "начиная фактически с началом каденции, даже еще перед началом каденции".

"Президент хотел больше влиять на парламент. Президент хотел, например, чтобы Рада приняла 73 закона в первую ночь", — отметил нардеп.

Политик объяснил, что тогда не разрешили принять 73 законопроекта и уточнил, что среди них один из законов был об императивном мандате.

"Что такое императивный мандат? Это можно забрать у народного депутата мандат по решению партии. Если бы такая норма была сегодня ни одного оппозиционера от "Слуги народа" или внутренней оппозиции не было — их всех бы зачистили уже", — подытожил политик.

Следует отметить, что Верховная Рада Украины IX созыва начала работу. Дмитрий Разумков был спикером Верховной Рады с 29 августа 2019 по 7 октября 2021 года.

Парламентарий сообщил, что, как рассказывали во время заседаний временных следственных комиссий люди, работающие с Зеленским, президент контролирует многое до мелочей. Даже, по словам политика, контракты на условно небольшие средства (на миллионы, хотя у защитника контракты на миллиарды, уточнил нардеп), Зеленский обсуждает на специальных совещаниях.



