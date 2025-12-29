Зеленский рассмеялся после этих слов Трампа о Путине и Украине (ВИДЕО)

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы заинтересована в "успешной Украине" и готова помогать в ее восстановлении, вызвало неожиданную реакцию президента Владимира Зеленского. Видео с этого момента быстро распространилось в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский в США. Фото: Reuters

Во время совместной пресс-конференции после переговоров журналисты спросили Трампа, обсуждался ли с Путиным вопрос ответственности России за восстановление Украины. В ответ американский президент заявил, что Путин будет "помогать", поскольку "Россия хочет видеть успешную Украину".

"Да, обсуждал. Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть успешную Украину. Хотя это звучит несколько странно, но я объяснял президенту, что президент Путин был очень щедрым в своем отношении к успеху Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам", — сказал Трамп.

Эти слова, контрастирующие с реальностью полномасштабной войны и разрушений в Украине, заметно удивили Зеленского. На видео видно, как президент Украины сначала выглядит шокированным, а затем не сдерживает улыбки и смеха из-за абсурдности заявления.

Видео и фото с реакцией Зеленского на заявление Трампа, что Путин хочет видеть успешную Украину, распространились в сети.

Реакция Зеленского на заявление Трампа об успешной Украине и Путине

