Зеленский рассмеялся после этих слов Трампа о Путине и Украине (ВИДЕО)

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы заинтересована в "успешной Украине" и готова помогать в ее восстановлении, вызвало неожиданную реакцию президента Владимира Зеленского. Видео с этого момента быстро распространилось в соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский в США. Фото: Reuters
Во время совместной пресс-конференции после переговоров журналисты спросили Трампа, обсуждался ли с Путиным вопрос ответственности России за восстановление Украины. В ответ американский президент заявил, что Путин будет "помогать", поскольку "Россия хочет видеть успешную Украину".
Эти слова, контрастирующие с реальностью полномасштабной войны и разрушений в Украине, заметно удивили Зеленского. На видео видно, как президент Украины сначала выглядит шокированным, а затем не сдерживает улыбки и смеха из-за абсурдности заявления.
Видео и фото с реакцией Зеленского на заявление Трампа, что Путин хочет видеть успешную Украину, распространились в сети.
Реакция Зеленского на заявление Трампа об успешной Украине и Путине
