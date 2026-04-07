Зеленський розповів, яку пропозицію Росії через американців передав Київ
Зеленський розповів, яку пропозицію Росії через американців передав Київ

Володимир Зеленський повідомив, якщо Росія припинить удари по енергетиці України, то українці дадуть зеркальну відповідь

7 квітня 2026, 06:59
Кравцев Сергей

Україна готова припинити удари по енергетиці Росії, якщо російські окупанти погодяться на дзеркальні дії. Пропозицію України через партнерів у США передали російській стороні. Відповідну заяву під час традиційного вечірнього відеозвернення до українського народу зробив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", – зазначив український лідер.

Президент також висловив слова вдячності партнерам України, які продовжують тиснути на окупанта своїми методами – відповідними санкціями, зупинкою танкерів та обмеженнями на постачання сучасного обладнання в Росію.

Володимир Зеленський наголосив, що усе, що росіяни можуть заробити наразі на нафті, вони віддадуть на війну: "Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне".

За словами президента, через війну в Ірані Росія, як нафтова країна, хоче заробити більше, але українські дрони і ракети її у цьому обмежують.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 6 квітня 2026 року російські окупанти завдали масованої атаки на Одесу, використовуючи ударні дрони. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, дитячий садок та районна електропідстанція, що спричинило відключення електроенергії для тисяч сімей. Енергетики та ремонтні бригади працювали з перших годин, щоб відновити постачання світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дворічна дитина. Поранення отримали шістнадцять осіб, одинадцять з яких були госпіталізовані, серед них вагітна жінка та двоє дітей, наймолодшому з яких менше року. Ще двоє людей отримали поранення під час атак у Харківській області.



