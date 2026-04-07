Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, какое предложение России через американцев передал Киев
НОВОСТИ

Зеленский рассказал, какое предложение России через американцев передал Киев

Владимир Зеленский сообщил, если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то украинцы дадут зеркальный ответ

7 апреля 2026, 06:59
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина готова прекратить удары по энергетике России, если российские оккупанты согласятся на зеркальные действия. Предложение Украины через партнеров в США было передано российской стороне. Соответствующее заявление во время традиционного вечернего видеообращения украинскому народу сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – отметил украинский лидер.

Президент также выразил благодарность партнерам Украины, которые продолжают давить на оккупанта своими методами – соответствующими санкциями, остановкой танкеров и ограничениями на поставку современного оборудования в Россию.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все, что россияне могут заработать на нефти, они отдадут на войну: "Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильно".

По словам президента, из-за войны войны в Иране Россия, как нефтяная страна, хочет заработать больше, но украинские дроны и ракеты ее в этом ограничивают.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 6 апреля 2026 года российские оккупанты нанесли массированную атаку на Одессу, используя ударные дроны. В результате обстрелов пострадали жилые дома, детский сад и районная электроподстанция, что повлекло за собой отключение электроэнергии для тысяч семей. Энергетики и ремонтные бригады работали с первых часов, чтобы возобновить поставки света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате этой атаки погибли три человека, среди них двухлетний ребенок. Ранения получили шестнадцать человек, одиннадцать из которых были госпитализированы, среди них беременная женщина и двое детей, младшему из которых меньше года. Еще два человека получили ранения во время атак в Харьковской области.



