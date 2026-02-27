Зеленський розповів, як справляється зі стресом під час війни

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістом Sky News відверто розповів про те, як йому вдається підтримувати працездатність та долати стрес в умовах постійних нічних чергувань і щільного графіка.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

На запитання репортера про те, чи має глава держави взагалі вільний час, зважаючи на чергову "пізню ніч" під час інтерв'ю, Зеленський відповів:

"Ні, ні, у мене небагато часу, але я вже можу з ним жити".

За словами Президента, основними інструментами для відновлення сил для нього стали спорт та музика. Зокрема, він зізнався, що засинає під аудіосупровід.

"Трохи пісень, тобто, трохи музики. До речі, я сплю під музику. Так, тільки так", — поділився Володимир Зеленський.

Крім того, важливою частиною його життя залишаються фізичні вправи. Президент наголосив, що намагається тренуватися 4 або 5 разів на тиждень, навіть якщо на це є зовсім мало часу.

"Я думаю, що якщо у тебе є 15 хвилин, добре. 25 хвилин, краще. Якщо у тебе є 40 хвилин, чудово. Я намагаюся робити це 4 або 5 разів на тиждень. Неважливо де", — підсумував глава держави.

Такі короткі тренування та музична терапія дозволяють йому зберігати концентрацію під час виконання "надзвичайно стресової роботи" в умовах повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що роки безперервного тиску та переживань помітно змінили зовнішність Володимира Зеленського: його колишнє "молоде та гладко поголене обличчя" залишилося в минулому, поступившись місцем зморшкам від занепокоєння та дедалі сивішій щетині. Про це йдеться у матеріалі, що описує виснажливий графік президента, який зазвичай починає робочий день "між 3 та 4 ранку", коли надходять перші звіти з фронту. Щоб витримати такий темп, він п'є багато чорної кави без цукру.