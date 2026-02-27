logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, как справляется со стрессом во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, как справляется со стрессом во время войны

Секреты выносливости от Президента: Зеленский рассказал о важности спорта и музыки в поздние часы

27 февраля 2026, 22:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом Sky News откровенно рассказал о том, как ему удается поддерживать работоспособность и преодолевать стресс в условиях постоянных ночных дежурств и плотного графика.

Зеленский рассказал, как справляется со стрессом во время войны

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

На вопрос репортера о том, есть ли у главы государства вообще свободное время, учитывая очередную "позднюю ночь" во время интервью, Зеленский ответил:

"Нет, нет, у меня немного времени, но я уже могу с ним жить".

По словам Президента, основными инструментами восстановления сил для него стали спорт и музыка. В частности, он признался, что засыпает под аудиосопровождение.

"Немного песен, то есть немного музыки. Кстати, я сплю под музыку. Да, только так", — поделился Владимир Зеленский.

Не считая того, принципиальной частью его жизни остаются физические упражнения. Президент подчеркнул, что пытается тренироваться 4 или 5 раз в неделю, даже если на это совсем мало времени.

"Я думаю, что если у тебя есть 15 минут, хорошо. 25 минут, лучше. Если у тебя есть 40 минут, отлично. Я пытаюсь делать это 4 или 5 раз в неделю. Неважно где", — подытожил глава государства.

Такие короткие тренировки и музыкальная терапия позволяют ему сохранять концентрацию при выполнении "чрезвычайно стрессовой работы" в условиях полномасштабного вторжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что годы непрерывного давления и переживаний заметно изменили внешность Владимира Зеленского: его прежнее "молодое и гладко выбритое лицо" осталось в прошлом, уступив место морщинам от беспокойства и все более седой щетине. Об этом говорится в материале, описывающем изнурительный график президента, обычно начинающий рабочий день "между 3 и 4 утра", когда поступают первые отчеты с фронта. Чтобы выдержать такой темп, он пьет много чёрного кофе без сахара.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости