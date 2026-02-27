Зеленский рассказал, как справляется со стрессом во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом Sky News откровенно рассказал о том, как ему удается поддерживать работоспособность и преодолевать стресс в условиях постоянных ночных дежурств и плотного графика.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

На вопрос репортера о том, есть ли у главы государства вообще свободное время, учитывая очередную "позднюю ночь" во время интервью, Зеленский ответил:

"Нет, нет, у меня немного времени, но я уже могу с ним жить".

По словам Президента, основными инструментами восстановления сил для него стали спорт и музыка. В частности, он признался, что засыпает под аудиосопровождение.

"Немного песен, то есть немного музыки. Кстати, я сплю под музыку. Да, только так", — поделился Владимир Зеленский.

Не считая того, принципиальной частью его жизни остаются физические упражнения. Президент подчеркнул, что пытается тренироваться 4 или 5 раз в неделю, даже если на это совсем мало времени.

"Я думаю, что если у тебя есть 15 минут, хорошо. 25 минут, лучше. Если у тебя есть 40 минут, отлично. Я пытаюсь делать это 4 или 5 раз в неделю. Неважно где", — подытожил глава государства.

Такие короткие тренировки и музыкальная терапия позволяют ему сохранять концентрацию при выполнении "чрезвычайно стрессовой работы" в условиях полномасштабного вторжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что годы непрерывного давления и переживаний заметно изменили внешность Владимира Зеленского: его прежнее "молодое и гладко выбритое лицо" осталось в прошлом, уступив место морщинам от беспокойства и все более седой щетине. Об этом говорится в материале, описывающем изнурительный график президента, обычно начинающий рабочий день "между 3 и 4 утра", когда поступают первые отчеты с фронта. Чтобы выдержать такой темп, он пьет много чёрного кофе без сахара.