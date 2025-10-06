Зеленський розповів, як історія запам’ятає Орбана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан увійде в історію як єдиний європейський лідер, який свідомо перешкоджав вступу України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: miniszterelnok.hu

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що євроінтеграційний курс України є незворотним, а спроби окремих політиків зупинити цей процес будуть марні. За його словами, Віктор Орбан лише затримує те, що неминуче станеться, а саме членство України в Євросоюзі.

"Це просто несправедливо розповідати байки про Україну. Сьогодні є одна людина, якій здається, що вона має вплив. Але вплив має лише час. Прем’єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який є незворотним. Україна все одно буде членом ЄС. І в історії залишиться, що Угорщина, а саме її прем’єр, який гальмував вступ України до ЄС", — заявив Зеленський.

Позиція угорського прем’єра Віктора Орбана вже не вперше стає проблемою до руху України в ЄС. Угорщина неодноразово блокувала рішення ЄС, які стосувалися підтримки України, зокрема надання фінансової допомоги, санкцій проти Росії та переговорів щодо членства.

Сам Орбан пояснює свою позицію "захистом національних інтересів Угорщини" та закликами до "миру" з Москвою, що часто збігається з наративами Кремля.

