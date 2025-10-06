Зеленский рассказал, как история запомнит Орбана

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан войдет в историю как единственный европейский лидер, сознательно препятствовавший вступлению Украины в Европейский Союз.
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что евроинтеграционный курс Украины необратим, а попытки отдельных политиков остановить этот процесс будут напрасны. По его словам, Виктор Орбан лишь задерживает то, что произойдет, а именно членство Украины в Евросоюзе.
Позиция венгерского премьера Виктора Орбана уже не в первый раз становится проблемой к движению Украины в ЕС. Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС, касающиеся поддержки Украины, в том числе предоставления финансовой помощи, санкций против России и переговоров по членству.
Сам Орбан объясняет свою позицию "защитой национальных интересов Венгрии" и призывами к "миру" с Москвой, что часто совпадает с нарративами Кремля.
