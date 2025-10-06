Зеленский рассказал, как история запомнит Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан войдет в историю как единственный европейский лидер, сознательно препятствовавший вступлению Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что евроинтеграционный курс Украины необратим, а попытки отдельных политиков остановить этот процесс будут напрасны. По его словам, Виктор Орбан лишь задерживает то, что произойдет, а именно членство Украины в Евросоюзе.

"Это просто несправедливо рассказывать басни об Украине. Сегодня есть один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Но влияние имеет лишь время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот необратимый процесс. Украина все равно будет членом ЕС. И в истории останется, что Венгрия, а именно ее премьер, который тормозил вступление Украины в ЕС", — заявил Зеленский.

Позиция венгерского премьера Виктора Орбана уже не в первый раз становится проблемой к движению Украины в ЕС. Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС, касающиеся поддержки Украины, в том числе предоставления финансовой помощи, санкций против России и переговоров по членству.

Сам Орбан объясняет свою позицию "защитой национальных интересов Венгрии" и призывами к "миру" с Москвой, что часто совпадает с нарративами Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан изменил свою позицию по отношению к венгерским дронам, которые залетели на территорию Украины.

Также "Комментарии" писали, что Орбан рассказал, как унизил Трампа во время телефонного разговора.